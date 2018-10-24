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Libya'da UMH'nın güvenlik alanındaki yenilikleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 20:24 | Son Güncelleme

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Başkanlık Muhafızları komutanı için yeni bir isim belirledi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Başkanlık Muhafızları için yeni bir komutan atadı.

Serrac, başkomutan sıfatıyla Başkanlık Konseyi ofisinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Tümgeneral Necmi en-Naku yerine Başkanlık Muhafızları Komutanlığı görevine Tümgeneral Ziyaeddin Muhammed Hüseyin el-Amruni'nin tayin edilmesine karar verdiğini belirtti.

Açıklamada yeni atamaya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Serrac, dün yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un düzenli güçlere dayanarak güvenliğinin sağlanması kapsamında hazırlanan planı onayladığını duyurmuştu.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame de Trablus'ta silahlı oluşumlar yerine yeni bir ortak güç oluşturulması için çalıştıklarını açıklamıştı.

- Trablus'ta yaşanan çatışmalar

Libya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus'ta UMH'ye bağlı rakip tugaylar arasında 26 Ağustos'ta patlak verip yaklaşık bir ay devam eden çatışmalarda 115 kişi hayatını yitirmiş, yaklaşık 400 kişi yaralanmıştı.

Terhune'den Trablus'a ilerleyen Yedinci Tugay, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH de Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Serrac UMH

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