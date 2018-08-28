Libya'da UMH'ya bağlı tugaylar çatıştı: 5 ölü

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.
Yerel basının UMH Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlere göre, Trablus'un güney banliyölerinde hükümete bağlı tugaylar arasında çıkan çatışmada en az 5 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
Söz konusu çatışmanın UMH Savunma Bakanlığına bağlı 7'nci Tugay ile İçişlerine Bakanlığına bağlı Nevası Tugayı tarafından desteklenen Heysem et-Tacuri liderliğindeki Trablus Devrimcileri Tugayı arasında çıktığı belirtildi.
7'nci Tugay yetkilileri başkentin güneyinde konuşlu bulundukları noktalara Trablus Devrimcileri ile Nevası tugayları tarafından saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.
Çatışmada hayatını kaybedenlerden 4'ünün Nevası Tugayı mensubu olduğu iddia edildi.
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