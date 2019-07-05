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Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 01:51 | Son Güncelleme

Libya'da UMH'ye bağlı bir keşif uçağıyla irtibat kesildi

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'un çevresinde keşif uçuşu yapan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı uçakla irtibatın kesildiği bildirildi.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab adlı operasyonun resmi sayfasında yapılan açıklamada, Trablus çevresinde keşif uçuşu yapan L39 tipi bir uçakla irtibatın kesildiği belirtildi.

Öte yandan Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı yer savunma birliklerinin L39 uçağını düşürdüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mismari'nin verdiği bilgiye ilişkin UMH'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)

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