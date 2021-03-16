Libya’da Yeni Hükümet Görevi Olaysız Devraldı

Libya’nın birlik hükümeti Salı günü ülkenin doğusunu ve batısını kontrol eden iki rakip yönetimden görevi devraldı. Ülkede yaklaşık 10 yıldır devam eden şiddetin ve çatışmaların ardından iktidar devri sorunsuz oldu.

Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı Fayez El Sarrac, yeni Başbakan Abdulhamid Dibeybe’ye yetkilerini devretti. Yapılan törende Sarrac, ‘‘Bugün burada demokrasinin gereğini yerine getiriyorum’’ diye konuştu.

Birleşmiş Milletler kapsamında yapılan müzakereler sonucu seçilen Dibeybe hükümeti ülkenin uzun zamandır bölünmüş haldeki meclisi tarafından da geçen hafta onaylanmıştı. Geçiş hükümetinin kamu hizmetlerini iyileştirmek, devlet kurumlarını birleştirmek ve Aralık ayında yapılacak genel seçimlere giden süreci yönetmekle sorumlu.

Trablus merkezli sağlık, eğitim ve maliye bakanlıklarının her biri görevlerini yeni yönetime devrettiklerini açıkladı. Sosyal medyadaki görüntüler eski hükümetin İçişleri Bakanı Fethi Başağa’yı özel aracıyla bakanlıktan ayrılırken gösterdi.