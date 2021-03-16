Libya’da Yeni Hükümet Görevi Olaysız Devraldı

Libya’nın birlik hükümeti Salı günü ülkenin doğusunu ve batısını kontrol eden iki rakip yönetimden görevi devraldı. Ülkede yaklaşık 10 yıldır devam eden şiddetin ve çatışmaların ardından iktidar devri sorunsuz oldu.
Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı Fayez El Sarrac, yeni Başbakan Abdulhamid Dibeybe’ye yetkilerini devretti. Yapılan törende Sarrac, ‘‘Bugün burada demokrasinin gereğini yerine getiriyorum’’ diye konuştu.
Birleşmiş Milletler kapsamında yapılan müzakereler sonucu seçilen Dibeybe hükümeti ülkenin uzun zamandır bölünmüş haldeki meclisi tarafından da geçen hafta onaylanmıştı. Geçiş hükümetinin kamu hizmetlerini iyileştirmek, devlet kurumlarını birleştirmek ve Aralık ayında yapılacak genel seçimlere giden süreci yönetmekle sorumlu.
Trablus merkezli sağlık, eğitim ve maliye bakanlıklarının her biri görevlerini yeni yönetime devrettiklerini açıkladı. Sosyal medyadaki görüntüler eski hükümetin İçişleri Bakanı Fethi Başağa’yı özel aracıyla bakanlıktan ayrılırken gösterdi.
Dibeybe, ayrı bir yönetimin kontrol ettiği doğudaki Tobruk kentinde yemin ederek görevi devraldı.
İç savaşın iki tarafı arasında yapılan ateşkesten aylar sonra göreve gelen yeni hükümet, on yıl boyunca devam eden kaosun ardından Libya’nın kalıcı bir çözüm için en büyük umudu olarak görülüyor.
Ancak ülkede önemli sorunlar giderilmiş değil. Sokaklarda kontrolu silahlı gruplar sağlıyor ve ülkenin petrol zenginliklerini yağmalıyorlar.
İç savaşta farklı tarafları destekleyen yabancı güçler ise henüz askerlerini ya da silahlarını ülkeden çekmiş değil. Libya’nın egemenliğini kaybetme korkusu yaşayan siyasi liderlerinin, geçiş sürecini sabote etmesi riski de hala mevcut.
Ülkeyi karayoluyla geçmeye çalışanlar yaşanan güvensizliği görebiliyor. Geçen yıl çatışma cephelerinden biri olan kıyı kesiminde Sirte ve Misrata arasındaki ana otoyol hala kapalı. Geçen yıl atanan ateşkes komisyonu da bu yolun yeniden açılması konusunda ilerleme sağlayamadı.
Seçimleri hayata geçirmek ve anayasal süreci yürütmek de hükümetin diğer zorlu görevleri arasında yer alıyor. Dibeybe’nin başbakanlığının yolsuzluk söylentileriyle birlikte başlamasınınsa süreci zorlaştırması bekleniyor.