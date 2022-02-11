HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Libya'da yeni siyasi kriz

Libya'da yeni siyasi kriz

10.02.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, Fethi Başağa'yı geçici Başbakanlık görevine getirdi.

Libya'da yeni siyasi kriz

Başbakan Dibeybe, seçimler düzenlenene kadar görevde kalacağını bildirmişti.Libya'da 24 Aralık'ta planlanan seçimlerin rafa kaldırılmasıyla sonuçlanan siyasi karmaşada yeni bir perde açıldı. Ülkenin doğusunda Akile Salih başkanlığındaki Temsilciler Meclisi, oy birliğiyle Fethi Başağa'yı geçici Başbakanlık görevine getirdi.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesi sonrasında ülke Batı'da Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı ve Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile doğuda Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter desteğindeki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi arasında iki nüfuz bölgesine ayrılmıştı. Fethi Başağa, Türkiye'nin desteklediği UMH'da 2018-2021 döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Hafter memnuniyetle karşıladığını bildirdi

Fethi Başağa'nın geçici Başbakanlık görevine getirilmesine ilk tepki Halife Hafter'den geldi. Hafter, Meclis'in Başağa'yı görevlendirmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Hafter komutasındaki birlikler, Başağa'nın İçişleri Bakanı olduğu UMH hükümetine karşı 14 ay savaşmış, Hafter'in Trablus kuşatması Türkiye'nin askeri desteğiyle püskürtülebilmişti. Başağa, Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen bir isimdi.

Fethi Başağa, BM öncülüğünde başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu çerçevesinde başbakan adayı olmuş, ancak 5 Şubat 2021'de yapılan oylamada seçimi az farkla Abdulhamid Dibeybe kazanmıştı.

Dibeybe "görevdeyim" demişti

Görevdeki Başbakan Abdulhamid Dibeybe, uluslararası alanda tanınan hükümetinin seçimlerle yeni bir hükümet iş başına gelene kadar görevde kalacağını belirterek Temsilciler Meclisi'nin geçici Başbakan atama girişimine karşı çıkmıştı.

Temsilciler Meclisi bu adımına, hükümetin Aralık'ta seçimleri düzenleme görevini yerine getirememesini gerekçe göstermiş ve 24 Aralık itibarıyla hükümetin görev süresinin sona erdiğini savunmuştu. Seçimler, rakip tarafların seçim yasasında uzlaşamaması üzerine gerçekleştirilememişti. Seçimlerin ne zaman yapılacağı ile ilgili bir tarih de belirlenmiş değil.

Temsilciler Meclisi'nin bu adımının ülkeyi yeniden iki yönetim bölgesine ayırmasından ve ayrılıkları derinleştirmesinden endişe ediliyor.

AP,rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede fatura protestosu! Anıtların ışıkları kapatıldıO ülkede fatura protestosu! Anıtların ışıkları kapatıldı
Bakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönemBakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönem
Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'
Anahtar Kelimeler:
Libya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! Babacan: "Elektriklerini kesmeleri çok zor"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! Babacan: "Elektriklerini kesmeleri çok zor"

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi... Seccad Yeşil tutuklandı!

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi... Seccad Yeşil tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.