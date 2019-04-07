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Libya'da Yüksek Uzlaşı Konseyi'den aşiret liderlerine çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 22:47 | Son Güncelleme

Yüksek Uzlaşı Konseyi: - "Doğu bölgesi halkı, aşiret liderleri, önde gelenleri, ülke çıkarlarını üstün tutun ve savaşı sonlandırma ve kan dökülmesini engelleme konusundaki sorumluluğunuzu üstlenin. Evlatlarınızı savaşın yakıtı yapmayın"

TRABLUS (AA) - Libya'da başkent Trablus'taki Yüksek Uzlaşı Konseyinden, ülkenin doğusundaki aşiret liderleri ile önde gelen kişilere, bölgedeki gençleri, darbeci General Halife Hafter liderliğindeki güçlerden çekme çağrısında bulunuldu.

Yüksek Uzlaşı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Libyalıların Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), yürüttüğü diyalogla siyasi çekişmenin bitmesini beklediği bugünlerde başkent sakinlerinin Hafter'in saldırısıyla şaşkınlığa uğradığı ifade edildi.

Trablus'ta Libya nüfusunun yarısının ikamet ettiği belirtilen açıklamada, UMH'den sivilleri koruma sorumluluğunu üstlenmesi istendi.

Açıklamada, "Doğu bölgesi halkı, aşiret liderleri, önde gelenleri, ülke çıkarlarını üstün tutun, savaşı sonlandırma ve kan dökülmesini engelleme konusundaki sorumluluğunuzu üstlenin. Evlatlarınızı savaşın yakıtı yapmayın." denildi.

Yüksek Uzlaşı Konseyi, 25 Şubat 2016'da Trablus'ta belediyelerin önde gelen isimleriyle savaşın sonlandırılmasına katkı sağlamak, batı bölgesindeki unsurlar arasında ve sonra ülkenin diğer bölgelerinde uzlaşının, toplumsal barışın sağlanması yönünde çalışmalar yapmak için kurulmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH'nin "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" operasyonunu başlattığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus Yüksek Uzlaşı Konseyi

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