Libya'daki 121 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmek isteyen 121 Nijeryalı düzensiz göçmenin, Libya'dan ülkelerine gönüllü döndüğü bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Güneybatı Koordinatörü Segun Afolayan, ülkeye dönen 121 göçmeni karşılama töreninde yaptığı konuşmada, son 10 günde 262 Nijeryalının gönüllü döndüğünü belirtti.

Afolayan, dönenlerin arasında 29 kadın, 9 çocuk ve birçok bebeğin bulunduğunu ifade ederek, bu göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanacağını söyledi.

Geri dönen düzensiz göçmenlere hitap eden Afolayan, "Yabancı topraklarda para kazanmak için yaşanan zorlukları hepiniz gördünüz ve umarım yaşadıklarınızdan ders alırsınız." dedi.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, son bir yılda yaklaşık 7 bin Nijeryalı düzensiz göçmen, ülkelerine gönüllü döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

