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Libya'daki 158 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

Libya'daki 158 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 158 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Gönüllü Geri Dönenler (AVR) derneği iş birliğinde 158 Nijeryalı düzensiz göçmenin, kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü duyurdu.

Muhammed, dönen düzensiz göçmenler arasında 8 hamile kadın, 8 çocuk ve 11 bebek olduğunu söyledi.

Ülkesine dönenlerden bazılarının sağlık sorunları olduğunu aktaran Muhammed, bu göçmenlere IOM tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanacağını kaydetti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 14 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en yoğun nüfusuna sahip Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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