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Libya'daki 161 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Libya'daki 161 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkelerine döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 161 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, yaptığı açıklamada, ülkenin 59'uncu bağımsızlık gününde 161 Nijeryalı düzensiz göçmenin, kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Muhammed, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Gönüllü Geri Dönenler (AVR) Derneğinin yardımlarıyla bu göçmenlerin döndüğünü kaydetti.

Düzensiz göçmenler arasında 48 kadın, 14 bebek ve 5 çocuğun olduğunu aktaran Muhammed, bazılarının da sağlık sorunları bulunduğunu söyledi.

Muhammed, dönen göçmenlere IOM tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanacağını ifade etti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 14 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak ülkesine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en yoğun nüfusuna sahip Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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düzensiz göçmen Gönüllü Geri Dönenler (AVR) Derneği IOM Libya NEMA

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