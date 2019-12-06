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Libya'daki 168 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 14:00 | Son Güncelleme

Libya'daki 168 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 168 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı Lagos Koordinatör Vekili Ibrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde, 168 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Dönen göçmenler arasında 38 kadın, 11 çocuk ve 10 bebeğin bulunduğunu ifade eden Farinloye, bunlardan bazılarının sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Farinloye, 2017'den bu yana 16 ülkeden 15 bin 731 Nijeryalı düzensiz göçmenin ülkeye geri döndüğünü açıkladı.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Libya nijerya

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