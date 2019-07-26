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Libya'daki 171 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 18:50 | Son Güncelleme

Libya'daki 171 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 171 Nijeryalı düzensiz göçmen, Libya'dan gönüllü olarak ülkesine döndü.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kimiebi Ebienfa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya Federal Hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde, 171 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü duyurdu.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed de dönenlerin arasında 61 kadın ve 6 çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Muhammed, göçmenlere IOM tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanacağını kaydetti.

NEMA'nın verilerine göre, son iki yılda 14 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine gitti.

186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, kimi de çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen nijerya

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