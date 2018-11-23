Libya'daki 174 Nijeryalı ülkesine gönüllü döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmek isteyen 174 Nijeryalı düzensiz göçmenin Libya'dan ülkesine gönüllü döndüğü bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Güneybatı Koordinatörü Segun Afolayan, Nijerya federal hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde 174 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü duyurdu.

Son 3 haftada 450'ye yakın Nijeryalının gönüllü döndüğünü belirten Afolayan, bugün dönen düzensiz göçmenler arasında 61 kadın ve 18 bebeğin bulunduğunu kaydetti.

Afolayan, dönen göçmenlere IOM tarafından rehabilitasyon ve mesleki eğitim desteği sağlanacağını söyledi.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, son bir yılda yaklaşık 7 bin Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkelerine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

