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Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 121'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 121'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralıların da 561'e yükseldiğini bildirdi.

WHO'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Libya'daki son çatışmalarda şu ana kadar 121 kişi öldü, 561 kişi de yaralandı.

Açıklamada, sağlık örgütünün Libya'ya tıbbi malzeme ve sağlık görevlileri göndereceği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor.

WHO, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda 7'si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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