HABER

"Libya'daki çatışmalardan endişe duyuyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 23:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Libya'nın başkenti Trablus'ta 27 Ağustos günü başlayan ve tırmanarak çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan çatışmalardan endişe duyuyoruz" - "Türkiye, Trablus'ta çatışmaların durdurulması; huzur ve güvenliğin yeniden tesisi yönündeki çabalara tam destek vermektedir"

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'ta 27 Ağustos'ta başlayan ve artarak çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan çatışmalardan endişe duyduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus'ta 27 Ağustos günü başlayan ve tırmanarak çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan çatışmalardan endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Libya'da tüm tarafların masum sivillere zarar veren ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen siyasi süreci akamete uğratma riski taşıyan eylemlerden kaçınmasının önem taşıdığı vurgulanarak, "Türkiye, Trablus'ta çatışmaların durdurulması; huzur ve güvenliğin yeniden tesisi yönündeki çabalara tam destek vermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Libya'nın başkenti Trablus, birkaç gündür Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

Söz konusu çatışmanın UMH Savunma Bakanlığına bağlı 7'nci Tugay ile İçişleri Bakanlığına bağlı Nevası Tugayı tarafından desteklenen Heysem et-Tacuri liderliğindeki Trablus Devrimcileri Tugayı arasında çıktığı ifade edilmişti. 7'nci Tugay yetkilileri, başkentin güneyinde konuşlu bulundukları noktalara Trablus Devrimcileri ile Nevası tugayları tarafından saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.

Çatışmalarda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

PARTNERSosyal medya bu kişilik testini konuşuyorSosyal medya bu kişilik testini konuşuyor
İstanbul İlçe ve Şube Müdürleri Atama Kararnamesi açıklandı! İşte yeni Emniyet Müdürleriİstanbul İlçe ve Şube Müdürleri Atama Kararnamesi açıklandı! İşte yeni Emniyet Müdürleri
Siyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu, rahatsızlanarak hayatını kaybettiSiyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu, rahatsızlanarak hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama çatışma Dışişleri Bakanlığı Libya Trablus Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Kadıköy'de büyük yıkım!

Kadıköy'de büyük yıkım!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Diğer Haberler
Muğla'da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Muğla'da feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İstanbul İlçe ve Şube Müdürleri Atama Kararnamesi açıklandı! İşte yeni Emniyet Müdürleri

İstanbul İlçe ve Şube Müdürleri Atama Kararnamesi açıklandı! İşte yeni Emniyet Müdürleri

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en mutlu günü! Kerem Kılıçdaroğlu, Mine Alşan ile dünyaevine girdi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en mutlu günü! Kerem Kılıçdaroğlu, Mine Alşan ile dünyaevine girdi

İstanbul'da şarbon! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu! Bakan Pakdemirli'den açıklama

İstanbul'da şarbon! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu! Bakan Pakdemirli'den açıklama

AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!

AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!

Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.