"Libya'daki çatışmalardan endişe duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'ta 27 Ağustos'ta başlayan ve artarak çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan çatışmalardan endişe duyduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus'ta 27 Ağustos günü başlayan ve tırmanarak çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan çatışmalardan endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Libya'da tüm tarafların masum sivillere zarar veren ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen siyasi süreci akamete uğratma riski taşıyan eylemlerden kaçınmasının önem taşıdığı vurgulanarak, "Türkiye, Trablus'ta çatışmaların durdurulması; huzur ve güvenliğin yeniden tesisi yönündeki çabalara tam destek vermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Libya'nın başkenti Trablus, birkaç gündür Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

Söz konusu çatışmanın UMH Savunma Bakanlığına bağlı 7'nci Tugay ile İçişleri Bakanlığına bağlı Nevası Tugayı tarafından desteklenen Heysem et-Tacuri liderliğindeki Trablus Devrimcileri Tugayı arasında çıktığı ifade edilmişti. 7'nci Tugay yetkilileri, başkentin güneyinde konuşlu bulundukları noktalara Trablus Devrimcileri ile Nevası tugayları tarafından saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.

Çatışmalarda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

