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Libya'daki çatışmaların durması için komşu ülkeler devrede

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin, Libya'daki çatışmaların sona erdirilmesi için Cezayir ve Mısırlı mevkidaşlarının katılımıyla bir toplantı düzenlenmesine yönelik görüşmeler yürüttüğü belirtildi

TUNUS (AA) - Libya'daki çatışmaların sona erdirilmesi için Cezayir, Mısır ve Tunus'un dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek bir toplantı hazırlığında olduğu duyuruldu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin, Libya'daki çatışmaların sona erdirilmesi için Cezayir ve Mısırlı mevkidaşlarının katılımıyla bir toplantı düzenlenmesine yönelik görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Cihinavi, dün, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir es-Seyyale ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirerek, Libya'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini ifade etmişti.

Tunuslu bakan bugün de Libya'nın doğusundaki silahlı grupların lideri Halife Hafter'le telefon görüşmesi gerçekleştirerek, ülkedeki sorunun ancak diyalog ve uzlaşıyla çözülebileceğini söylemişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 213'e yükseldiğini, yaralı sayısının da bini aştığını duyurdu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Libya mısır Tunus

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