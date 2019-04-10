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"Libya'daki çatışmaların seyrini dış destek belirleyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

Libyalı Güvenlik Uzmanı Mustafa Sakızlı: - "Trablus savaşında endişe edilmesi gereken nokta, dış güçlerin Hafter'e desteğidir" - "Halihazırda güç dengesi UMH'nin lehine görünüyor" - Libyalı Hukuk Uzmanı ve Aktivist Halid Salih: - "Hafter milislerinin Trablus'u ele geçirmesi halinde vilayette intikam hesaplaşması meydana gelebilir"

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED ŞEYH YUSUF - Libyalı Güvenlik Uzmanı Mustafa Sakızlı, ülkesinde son 7 gündür devam eden çatışmaların seyrini muhtemel askeri dış desteğin belirleyeceğini ancak halihazırda güç dengesinin Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) lehine olduğunu belirtti.

Sakızlı, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter'in, 4 Nisan'da başkent Trablus'a saldırma emri vermesinden sonra meydana gelen askeri gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sakızlı, Hafter'in ani saldırı emri vermesinin başta Libya halkı olmak üzere UMH yetkilileri ve Trablus sakinlerini endişelendirip şaşırttığını söyledi.

Güvenlik Uzmanı Sakızlı, Hafter güçleri ve UMH ordusu arasındaki çatışmaların Trablus'un güneyindeki Uluslararası Havalimanı üzerine yoğunlaştığını belirterek, Hafter'e karşı batı cephesindeki tüm güçlerin birleştiğini ve saldırıların durdurulduğunu kaydetti.

Batının aksine çatışmaların Trablus'un güneyinde yaşandığını dile getiren Sakızlı, Hafter'in Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan aldığı askeri destekle güçlendiğini iddia etti.

Hafter'e verilen askeri dış desteğin yeni olmadığını hatırlatan Sakızlı, "Üç ülkenin savaş uçakları 2014'te meydana gelen Bingazi ve Derne operasyonlarına da müdahil olmuştu." dedi.

"Trablus savaşında endişe edilmesi gereken nokta, dış güçlerin Hafter'e desteğidir." diyen Sakızlı, "Ancak halihazırda güç dengesi UMH'nin lehine görünüyor." dedi.

Trablus'un güneyi ve havalimanında devam eden çatışmaların çok kritik olmadığını söyleyen Sakızlı, "UMH, Trablus'un tamamını kontrol ediyor. Çatışmaların seyrini değiştirecek olan dış destektir." değerlendirmesinde bulundu.

- Trablus'ta intikam hesaplaşmasının yaşanması

Libyalı Hukuk Uzmanı ve Aktivist Halid Salih, saldırıya geçen Hafter güçlerinin Trablus'a girmesi halinde büyük felaketlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Salih, "Hafter milislerinin Trablus'u ele geçirmesi halinde vilayette intikam hesaplaşması meydana gelebilir. Halihazırda Bingazi'deki operasyondan kaçıp Trablus'a sığınan birçok iç göçmen var. Bu insanlardan intikam alınmasından endişe ediliyor." dedi.

Hafter güçlerinin meşru, nizami ve yasalara riayet eden bir yapı olmadığını hatırlatan Salih, "Bölgedeki aşiret güçleri ile eski rejimin askerlerinden meydana geliyor." bilgisini verdi.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

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