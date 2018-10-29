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Libya'daki DEAŞ saldırısı sonrası UMH'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:23 | Son Güncelleme

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac: "Ülkenin orta kesimlerindeki Fukaha bölgesini hedef alan saldırı, askeri ve güvenlik çabalarımızı birleştirmemiz için bir başka sebep daha teşkil ediyor"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Fukaha bölgesinde bugün gerçekleştirilen saldırının, askeri ve güvenlik çabalarının birleştirilmesi için ek bir sebep olduğunu söyledi.

Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkenin orta kesimlerindeki Fukaha bölgesini hedef alan saldırı, askeri ve güvenlik çabalarımızı birleştirmemiz için bir başka sebep daha teşkil ediyor. Bunun gerçekleştirilmesi konusunda ihmale yer yok." ifadelerini kullandı.

UMH Başkanı, ülke topraklarındaki terörü tamamen ortadan kaldırmak ve vatanın istikrarını hedef alan terör unsurlarıyla mücadele için safların birleştirilmesine dönük çalışmaların hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

- Fukuha'daki silahlı saldırı olayı

Libya'nın orta kesimindeki Cufra vilayetine bağlı Fukaha bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarınca düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Cufra Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, DEAŞ mensubu bir grup teröristin yaklaşık 25 araçla Fukaha Polis Merkezi'nin de içinde bulunduğu Fukaha bölgesine düzenlediği silahlı saldırıda bazı kişilerin kaçırıldığı ve bazı evlerin ise yakıldığı aktarılmıştı.

Cufra Belediye Meclisi Üyesi Fuad el-Mehdi Reşid de Fukaha bölgesinin şu an General Halife Hafter'e bağlı 128. Piyade Taburu'nun kontrolünde olduğunu belirtmişti.

- DEAŞ'ın Libya'daki varlığı

Terör örgütü DEAŞ'ın 2015 yılı başında Libya'nın Sirte kentinde kontrolü sağlaması üzerine, ABD ve UMH'ye bağlı güçler ortak operasyonlar düzenlemiş, Aralık 2016'da kentin terör örgütünden kurtarıldığı duyurulmuştu. Kentten kaçan DEAŞ unsurları ise çöl bölgelerine doğru çekilmişti.

Sirte'de savaşı kaybeden ve Bingazi, Derne, Nevfeliyye ve Subrate'den kovulan DEAŞ, son zamanlarda ülkenin orta kesiminde güvenlik güçlerini ve başkent Trablus'taki Ulusal Petrol Şirketi ile Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırılarıyla yeniden varlık göstermeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fukaha Serrac UMH

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