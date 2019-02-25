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Libya'daki dev petrol sahasında "güvenlik" gerekçesiyle üretim kesintisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:03 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Halife Hafter'e bağlı güçlerin ele geçirdiği dev petrol sahası Şerare'de "güvenlik" sağlanmadığı için üretimin yeniden başlamayacağını açıkladı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grubun elinde tuttuğu ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'de "güvenlik koşulları" sağlanmadığı için üretimin yeniden başlamayacağını duyurdu.

Silahlı çatışmalarla boğuşan Libya'da petrol üretimini yöneten bağımsız Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahasını ele geçiren General Halife Hafter'e bağlı LUO'nun çağrılarının aksine, Şerare'de "güvenlik koşullarının sağlanmadığı" gerekçesiyle üretimin yeniden başlamayacağını açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, kurumun internet sitesi üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, "(Şerare) Petrol sahası, bir grup sivilin, silahlı milis ve askeri grupların orada bulunması nedeniyle kapalı. Petrol sahası henüz güvenli değil. Üretimi yeniden başlatmamız için ihtiyaç duyulan çalışanlarımızın güvenliği ve yeni bir güvenlik düzeni henüz sahada mevcut değil." ifadelerini kullandı.

- Libya'nın güneyinde Hafter'den askeri operasyon

Libya'da Hafter'e bağlı LUO, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi meşru gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı.

Uzmanlar, Hafter'in meşru mazeretlerle başlattığı operasyon kapsamında, petrol zengini ülkenin güneyindeki nüfuzunu artırma amacı taşıdığını dile getirmişti.

LUO, geçen haftalarda ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'yi çatışmasız biçimde ele geçirdiğini açıklayarak, Libya Ulusal Petrol Kurumu'na sahada üretimin yeniden başlaması için birkaç kez çağrı yapmıştı.

General Halife Hafter'e bağlı güçler, benzer şekilde geçen hafta Ubari kentinde bulunan Fil Petrol Sahası'nı ele geçirdiklerini duyurmuştu

Libya'nın en büyük petrol sahası Şerare'de, 10 Aralık'tan bu yana silahlı göstericilerin petrol sahasına girmesi nedeniyle üretim yapılamıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, günlük 315 bin varil petrol üretim kapasitesiyle ülkenin toplam petrol üretiminin üçte birini sağlayan Şerare'de üretimin durdurulması nedeniyle ülke ekonomisinin günlük yaklaşık 32,5 milyon dolar zarara uğradığını bildirmişti.

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