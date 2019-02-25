Libya Ulusal Petrol Kurumu, Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grubun elinde tuttuğu ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'de "güvenlik koşulları" sağlanmadığı için üretimin yeniden başlamayacağını duyurdu.

Silahlı çatışmalarla boğuşan Libya'da petrol üretimini yöneten bağımsız Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahasını ele geçiren General Halife Hafter'e bağlı LUO'nun çağrılarının aksine, Şerare'de "güvenlik koşullarının sağlanmadığı" gerekçesiyle üretimin yeniden başlamayacağını açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, kurumun internet sitesi üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, "(Şerare) Petrol sahası, bir grup sivilin, silahlı milis ve askeri grupların orada bulunması nedeniyle kapalı. Petrol sahası henüz güvenli değil. Üretimi yeniden başlatmamız için ihtiyaç duyulan çalışanlarımızın güvenliği ve yeni bir güvenlik düzeni henüz sahada mevcut değil." ifadelerini kullandı.

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