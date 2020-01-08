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  4. Libya'daki Devlet Yüksek Konseyinden "BAE ile ilişkilerin kesilmesi" önerisi

Libya'daki Devlet Yüksek Konseyinden "BAE ile ilişkilerin kesilmesi" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 00:37 | Son Güncelleme

Libya'daki Devlet Yüksek Konseyinden "BAE ile ilişkilerin kesilmesi" önerisi

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Devlet Yüksek Konseyi, UMH'ye Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilişkileri kesme önerisinde bulundu.

Konsey'in 48. oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, başta askeri okul katliamı olmak üzere başkent Trablus'a yönelik saldırıların doğrudan ve temel ortağı olması hasebiyle BAE aleyhinde uluslararası forumlarda tüm yasal önlemlerin alınması istendi.

Libya'ya karşı savaş halinde ve düşmanca bir tutum içinde olması nedeniyle BAE ile ilişkilerin kesilmesini öneren Konsey, açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması gereğince kendisine tanınan tüm yollarla bu saldırılara cevap verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Konsey ayrıca darbeci milislerin lideri Halife Hafter'e işaret ederek yasa dışı savaş suçlularına destek veren veya temas halinde olan tüm ülkelerle ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Açıklamada ayrıca bu durumun BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na aykırı olduğu aktarıldı.

BM Libya Destek Misyonu'nun, hiçbir resmi kurumu davet etmeden bazı ekonomi forumları düzenleyerek kendisine verilen görevlerin dışına çıktığı savunulan açıklamada, "Bu durum, BM Misyonu'nun devletin kurulmasına yardımcı olma rolünden devleti yönetme rolüne geçmesi anlamına geliyor ki bu da Siyasi Anlaşma'ya aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Konsey'in Siyasi Anlaşma'yla uyumlu her türlü uygulamayı memnuniyetle karşıladığı, ihlal edenlere de karşı geldiği belirtildi.

- Trablus'ta askeri okulu hedef alan saldırı

Libya'nın doğusundaki milis lideri Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, 4 Ocak Cumartesi günü başkent Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

UMH, askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki BAE'ye ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da cumartesi akşamı askeri okulun bombalanmasından, "Halife Hafter'i destekleyen ülkenin sorumlu olduğunu" söylemişti.

Hafter güçlerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Trablus'taki askeri okula düzenlenen hava saldırısının "terör örgütü DEAŞ'ın eylemi olduğunu" ileri sürmüştü.

Buna karşın saldırının yapıldığı akşam yerel bir televizyona ko.nuşan Hafter'e bağlı güçlerin yetkilisi Halid el-Mahcub, söz konusu okulda "silahlı milis savaşçıların eğitim gördüğünü ve öğrencilerin bulunmadığını" iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Devlet yüksek konseyi Libya

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