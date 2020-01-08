Libya'daki Devlet Yüksek Konseyinden "BAE ile ilişkilerin kesilmesi" önerisi

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Devlet Yüksek Konseyi, UMH'ye Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilişkileri kesme önerisinde bulundu.

Konsey'in 48. oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, başta askeri okul katliamı olmak üzere başkent Trablus'a yönelik saldırıların doğrudan ve temel ortağı olması hasebiyle BAE aleyhinde uluslararası forumlarda tüm yasal önlemlerin alınması istendi.

Libya'ya karşı savaş halinde ve düşmanca bir tutum içinde olması nedeniyle BAE ile ilişkilerin kesilmesini öneren Konsey, açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması gereğince kendisine tanınan tüm yollarla bu saldırılara cevap verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Konsey ayrıca darbeci milislerin lideri Halife Hafter'e işaret ederek yasa dışı savaş suçlularına destek veren veya temas halinde olan tüm ülkelerle ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Açıklamada ayrıca bu durumun BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na aykırı olduğu aktarıldı.