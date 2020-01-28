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Libya'da Hafter'e bağlı milisler okula saldırı düzenledi!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Tarablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar var.

Libya'da Hafter'e bağlı milisler okula saldırı düzenledi!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trablus Libya

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