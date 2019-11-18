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Libya'daki gerilim hava yolu trafiğini etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:51 | Son Güncelleme

Halife Hafter'e yakın sözde hükümetin, Trablus'tan Ürdün, Suudi Arabistan ve Sudan'a gidecek uçakları Bingazi'deki Benina Havalimanı'na inişe zorlaması ülkede yeni gerilime neden oldu - Libya'nın doğusundaki sözde hükümet, UHM'nin Misrata Havalimanı'nda alıkoyduğu uçağa izin vermemesi halinde "gerilimi artıracak adımlar atılacağı" tehdidinde bulundu

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e yakın Bingazi merkezli sözde hükümet arasındaki gerilim, hava yolu trafiğini etkiledi.

Libya'da hava yolundaki kriz, ülkenin doğusundaki sözde yönetime bağlı sivil havacılık idaresinin, başkent Trablus'taki hükümetin kontrolündeki Misrata ve Mitiga havalimanlarından Ürdün, Suudi Arabistan ve Sudan'a giden uçakları Benina Havalimanı'na indirerek güvenlik kontrolünden geçirmek istemesiyle başladı.

UMH ise sözde yönetimin bu kararını reddettiğini açıkladı. Misrata Havalaminı'ndan geçen perşembe Ürdün'e hareket eden bir uçak, sözde hükümet tarafından Benina Havalimanı'na indirilerek yaklaşık 1 buçuk saat boyunca tutulduktan sonra yoluna devam edebildi.

UMH'ye bağlı sivil havacılık idaresi de soruna çözüm bulununcaya kadar, Suudi Arabistan, Ürdün, Sudan'a yapılacak seferleri iptal ettiğini açıkladı.

UHM ayrıca Benina-Tunus seferini yaptıktan sonra pazar günü Misrata Havalimanı'na gelen Bingazi'deki Libya Havayolları'na ait bir uçağı alıkoydu.

Libya'nın doğusundaki sözde hükümet, uçağın bir an önce serbest bırakılarak Bingazi şehrindeki Benina Havalimanı'na gönderilmesini istedi ve aksi takdirde gerilimi yükseltecek önlemleri hayata geçirecekleri tehdidinde bulundu.

UMH'den ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Libya'da çeşitli aralıklarla şiddetlenen çatışma, başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH ve ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter ekseninde bölünmüş bir Libya fotoğrafına yol açıyor.

Bingazi'deki sözde yönetimin, merkez bankası, petrol idaresi, ulusal havayolu, sivil havacılık idaresi gibi bir çok devlet kurumu üzerinde hakimiyet iddia etmesi veya alternatiflerini üretme çabası, Libya'nın devlet kurumlarını zayıflattı. Tüm bu durum, savaşta sıkışmış Libyalılar için hayatı daha da zorlaştırıyor.

BM himayesinde ülkedeki tüm siyasi grupları bir diyalog masası etrafında toplamaya hazırlanırken, Halife Hafter'in nisan ayında başkent Trablus'u ele geçirmek için askeri operasyon başlatmasıyla Libya şiddet sarmalına sürüklenmişti. Başkentteki UMH'ye bağlı silahlı birlikler de Hafter'in operasyonu karşısında Burkan el-Gadab harekatını başlatmıştı.

BM'nin açıklamalarına göre, Trablus çevresindeki çatışmalarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce Libyalının da evini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

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Halife Hafter Libya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti

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