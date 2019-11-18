Libya'daki gerilim hava yolu trafiğini etkiledi

UHM ayrıca Benina-Tunus seferini yaptıktan sonra pazar günü Misrata Havalimanı'na gelen Bingazi'deki Libya Havayolları'na ait bir uçağı alıkoydu.

UMH'ye bağlı sivil havacılık idaresi de soruna çözüm bulununcaya kadar, Suudi Arabistan, Ürdün, Sudan'a yapılacak seferleri iptal ettiğini açıkladı.

UMH ise sözde yönetimin bu kararını reddettiğini açıkladı. Misrata Havalaminı'ndan geçen perşembe Ürdün'e hareket eden bir uçak, sözde hükümet tarafından Benina Havalimanı'na indirilerek yaklaşık 1 buçuk saat boyunca tutulduktan sonra yoluna devam edebildi.

Libya'da hava yolundaki kriz, ülkenin doğusundaki sözde yönetime bağlı sivil havacılık idaresinin, başkent Trablus'taki hükümetin kontrolündeki Misrata ve Mitiga havalimanlarından Ürdün, Suudi Arabistan ve Sudan'a giden uçakları Benina Havalimanı'na indirerek güvenlik kontrolünden geçirmek istemesiyle başladı.

Libya'nın doğusundaki sözde hükümet, uçağın bir an önce serbest bırakılarak Bingazi şehrindeki Benina Havalimanı'na gönderilmesini istedi ve aksi takdirde gerilimi yükseltecek önlemleri hayata geçirecekleri tehdidinde bulundu.

UMH'den ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Libya'da çeşitli aralıklarla şiddetlenen çatışma, başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH ve ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter ekseninde bölünmüş bir Libya fotoğrafına yol açıyor.

Bingazi'deki sözde yönetimin, merkez bankası, petrol idaresi, ulusal havayolu, sivil havacılık idaresi gibi bir çok devlet kurumu üzerinde hakimiyet iddia etmesi veya alternatiflerini üretme çabası, Libya'nın devlet kurumlarını zayıflattı. Tüm bu durum, savaşta sıkışmış Libyalılar için hayatı daha da zorlaştırıyor.

BM himayesinde ülkedeki tüm siyasi grupları bir diyalog masası etrafında toplamaya hazırlanırken, Halife Hafter'in nisan ayında başkent Trablus'u ele geçirmek için askeri operasyon başlatmasıyla Libya şiddet sarmalına sürüklenmişti. Başkentteki UMH'ye bağlı silahlı birlikler de Hafter'in operasyonu karşısında Burkan el-Gadab harekatını başlatmıştı.

BM'nin açıklamalarına göre, Trablus çevresindeki çatışmalarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce Libyalının da evini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

