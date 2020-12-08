HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Libya’daki gizli pazarlığı ortaya çıkaran mektup

Libya’daki gizli pazarlığı ortaya çıkaran mektup

08.12.2020 10:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Libya’daki gizli pazarlığı ortaya çıkaran mektup

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı, Hafter’in BAE’den destek talebi üzerine Sudanlı bin 200 milisin bölgeye gönderilmesine ilişkin yazılan mektup, ülkede birlik ve bütünlüğün sağlanmasının karşındaki gizli pazarlıkları ortaya çıkardı.Birlik sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği Libya’da, Hafter’in Birleşik Arap Emirlikleri’nden milis takviyesi istediği belirlendi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE’li yetkililer Hartum’da Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile görüştü.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı, Hafter’in BAE’den destek talebi üzerine Sudanlı bin 200 milisin bölgeye gönderilmesine ilişkin yazılan mektup, ülkede birlik ve bütünlüğün sağlanmasının karşındaki gizli pazarlıkları ortaya çıkardı.
Birlik sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği Libya’da, Hafter’in Birleşik Arap Emirlikleri’nden milis takviyesi istediği belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE’li yetkililer Hartum’da Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile görüştü. Görüşmede BAE heyetinin, güçlerini Libya’ya göndermesi karşılığında Dagalo’ya mali ve askeri destek sözü verdiği, bunun üzerine Dagalo’nun da Libya’ya 2 tugay asker göndermeyi kabul ettiği öğrenildi. Dagalo’nun söz konusu talebi karşılamak için Güney Darfur Bölge Başkanlığına 23 Ekim’de talimat vererek bin 200 asker hazırlanmasını istediği belirlenirken, Güney Darfur Bölgesi Askeri İşler Dairesi Başkanı Hamid Cuma Adam’ın Niyala kampından Cufra üssüne gönderilmek üzere milislerin hazırlandığı kaydedildi. Milislerin en kısa sürede yola çıkacağına dair ortaya çıkan mektup da söz konusu gizli pazarlığı gün yüzüne çıkardı.

Gizli ittifakın kanıtı
Kolordu Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo’ya hitaben 6 Kasım’da yazılan mektupta Hafter’e bağlı güçler ve BAE’nin askeri tertibat, güvenlik ve mali konularda sağlamış olduğu anlaşma temel alınarak hazırlanan bin 200 kişilik milis grubun Niyala kampından Cufra üssüne gönderilmek için hazır olduğu bilgisi yer aldı.
"Paralı asker değiliz. Libya’da Sudanlı paralı askerler ve Cancavid milislerinin varlığının iddia edilmesi yanlış ve temelsizdir" diyen Dagalo’nun sözleri de bu mektup dolayısıyla yalanlanmış oldu.
Güvenlik kaynakları Dagalo’nun özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve BAE ile olan yakın ilişkileriyle tanındığına dikkat çekerek, Dagalo’ya bağlı birliklerin daha önce de Yemen’de gerçekleştirilen Kararlılık Fırtınası operasyonuna katılarak Husilere karşı savaştığını belirtti.
Libya’nın güneyindeki aşiretlerin Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin yanında yer alacağını açıklamasından sonra Ubari kentinde ordu karargahına saldırı düzenlendiğini hatırlatan kaynaklar, bu saldırının Hafter’e katılmak üzere gönderilen Sudanlı milislerce yapılmış olabileceği değerlendirmesinde de bulundu.

Libya’daki gizli pazarlığı ortaya çıkaran mektup

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktıEski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
1000 gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman?1000 gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

''Dekolte giymeyi seviyorum''

''Dekolte giymeyi seviyorum''

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Beykoz’da akılalmaz olay! ATM’lere saldırıp çekiçle tek tek kırdı

Akılalmaz olay! Tek tek hepsine saldırdı

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

İSKİ su kesintisi 8 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 8 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama

18 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü: Türkiye'de 500'den fazla yıkıcı deprem bölgesi var, her an deprem olabilir

Korkutan açıklama: Türkiye'de 500'den fazla yıkıcı deprem bölgesi var, her an deprem olabilir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.