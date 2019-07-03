Libya'daki göçmen merkezine yönelik saldırı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/ WASHINGTON (AA) - Afrika Birliği, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Görev Gücü ile ABD, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısını kınadı.

Afrika Birliği, AB ve BM Görev Gücünden yapılan açıklamada, Tacura'daki merkeze yapılan saldırının Libya'daki çatışma ortamında sivillerin ne kadar zor durumda bulunduğunun bir hatırlatıcısı niteliğinde olduğu belirtildi.

"Mülteciler ve göçmenler de dahil sivillere yönelik saldırılar tek kelimeyle kabul edilemez ve Afrika Birliği, AB ve BM Barış Gücü bu tür saldırıları en güçlü şekilde kınıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Libya'da uluslararası insani hukuk ve sivillerin korunmasına saygı duyulması çağrısı yapıldı.

Afrika Birliği, AB ve BM Görev Gücünün çabalarına rağmen Libya'da birçok göçmenin risk altında olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum ve bölgedeki paydaşlar göçmenlere yardımcı olmaya ve müzakere masasına geri dönmeye davet edildi.