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Libya'daki göçmen merkezine yönelik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 23:10 | Son Güncelleme

Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Görev Gücü: - "Mülteciler ve göçmenler de dahil sivillere yönelik saldırılar tek kelimeyle kabul edilemez ve Afrika Birliği, AB ve BM Barış Gücü bu tür saldırıları en güçlü şekilde kınıyor" - ABD Dışişleri Bakanlığı: - "ABD, Tacura'daki göçmenlerin kaldığı merkeze yapılan ve 44 masum sivilin yaşamını yitirdiği, 100'den fazlasının da yaralandığı iğrenç saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/ WASHINGTON (AA) - Afrika Birliği, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Görev Gücü ile ABD, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısını kınadı.

Afrika Birliği, AB ve BM Görev Gücünden yapılan açıklamada, Tacura'daki merkeze yapılan saldırının Libya'daki çatışma ortamında sivillerin ne kadar zor durumda bulunduğunun bir hatırlatıcısı niteliğinde olduğu belirtildi.

"Mülteciler ve göçmenler de dahil sivillere yönelik saldırılar tek kelimeyle kabul edilemez ve Afrika Birliği, AB ve BM Barış Gücü bu tür saldırıları en güçlü şekilde kınıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Libya'da uluslararası insani hukuk ve sivillerin korunmasına saygı duyulması çağrısı yapıldı.

Afrika Birliği, AB ve BM Görev Gücünün çabalarına rağmen Libya'da birçok göçmenin risk altında olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum ve bölgedeki paydaşlar göçmenlere yardımcı olmaya ve müzakere masasına geri dönmeye davet edildi.

- ABD'den kınama

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "ABD, Tacura'daki göçmenlerin kaldığı merkeze yapılan ve 44 masum sivilin yaşamını yitirdiği, 100'den fazlasının da yaralandığı iğrenç saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dilenen açıklamada, "Bu en savunmasız toplulukları etkileyen trajik ve gereksiz can kayıpları, Libya'daki tüm tarafların Trablus'taki çatışmalardaki gerginliği azaltması, Libya'da kalıcı barış ve istikrara giden tek uygun yol olan siyasi sürece geri dönmelerinin aciliyetinin altını çizmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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ABD Afrika Birliği

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