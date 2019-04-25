Libya'daki göçmenlerin tahliyesi devam ediyor

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkenti Trablus çevresinde süren çatışmalarda mahsur kalan, gözaltındaki 350 düzensiz göçmeni daha güvenli bölgeye tahliye etti.

BM'nin göç örgütü Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM), yapılan yazılı açıklamada, Kasr bin Gaşir'deki gözaltı merkezinde tutulan 350 düzensiz göçmenin daha başkentin batısındaki Zawiya kentine taşındıkları bildirildi.

Açıklamada, Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin IOM çalışanları tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği, gıda ve su verildiği bildirildi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 278'e, yaralı sayısının 1332'ye yükseldiğini duyurdu.

DSÖ, ayrıca çatışma bölgelerinden hastanelere akın eden yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildiğini kaydetti.

BM, dün de Kasr bin Gaşir'deki gözaltı merkezinde tutulan 325 düzensiz göçmeni tahliye ederek Zawiya'ya götürmüştü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch da salı günü yaptığı açıklamada, Trablus'ta çatışmaların yaşandığı bölgede 4 Nisan'dan bu yana 32 bin sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaşmıştı.