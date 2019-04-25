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Libya'daki göçmenlerin tahliyesi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 21:03 | Son Güncelleme

BM, Trablus çevresinde süren çatışmalarda mahsur kalan, gözaltındaki 350 düzensiz göçmeni daha tahliye edildiğini duyurdu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkenti Trablus çevresinde süren çatışmalarda mahsur kalan, gözaltındaki 350 düzensiz göçmeni daha güvenli bölgeye tahliye etti.

BM'nin göç örgütü Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM), yapılan yazılı açıklamada, Kasr bin Gaşir'deki gözaltı merkezinde tutulan 350 düzensiz göçmenin daha başkentin batısındaki Zawiya kentine taşındıkları bildirildi.

Açıklamada, Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin IOM çalışanları tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği, gıda ve su verildiği bildirildi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 278'e, yaralı sayısının 1332'ye yükseldiğini duyurdu.

DSÖ, ayrıca çatışma bölgelerinden hastanelere akın eden yaralılara sağlık ekiplerince müdahale edildiğini kaydetti.

BM, dün de Kasr bin Gaşir'deki gözaltı merkezinde tutulan 325 düzensiz göçmeni tahliye ederek Zawiya'ya götürmüştü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch da salı günü yaptığı açıklamada, Trablus'ta çatışmaların yaşandığı bölgede 4 Nisan'dan bu yana 32 bin sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

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BM DSÖ düzensiz göçmen IOM Libya tahliye

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