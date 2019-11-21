Libya'daki Hafter Güçlerinin Sözcüsü: "İtalya'ya ait İHA'yı biz düşürdük"

İSTANBUL (AA) - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, İtalya'ya ait insansız hava aracının (İHA) ülkenin batısında dün kendileri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Libya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Hafter Güçleri'nin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, "Hava savunma güçleri, dün askeri operasyon sahasına giren bir İHA'yı düşürdü." dedi.

Mismari, İtalya hükümetinden İHA'nın kendi hava sahalarına girmesiyle ilgili açıklama yapmasını beklediklerini söyledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yürütülen Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, Hafter güçlerine ait bir "SİHA"nın Trablus'u hedef almaya çalışırken Terhune kenti çevresinde düştüğü belirtilmişti.

İtalya'nın Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Akdeniz'de yürütülen "Güvenli Deniz Operasyonu"na destek için görev yapan Predator tipi bir İHA'nın düştüğü ve olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada İHA'nın düştüğü bölgenin adı paylaşılmazken Hafter'e yakın sosyal medya platformlarında, Trablus'un güneydoğusuna 90 kilometre uzaklıkta Terhune kenti yakınlarında düşen İHA'ya ait fotoğraflar paylaşılmıştı.

