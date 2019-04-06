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"Libya'daki iç çatışmalar, NATO'nun müdahalesi nedeniyle uzadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Libya'da iç çatışmaların uzamasının nedeni, NATO'nun hukuk dışı askeri müdahalesidir. Bu durum, ülkenin kaosa sürüklenmesine neden oldu" - "Şu anki görevimiz, içinde bulunduğu anlaşmazlıkları çözmesi ve ulusal uzlaşı kriterlerine uygun olarak daimi mutabakata ulaşması için Libyalılara yardım elini uzatmaktır"

KAHİRE (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'daki iç çatışmaların, NATO'nun 2011'deki askeri müdahalesi nedeniyle uzadığını öne sürdü.

Mısır'ı ziyaret eden Lavrov, başkent Kahire'de devlete ait Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, NATO'nun 2011 yılında Libya'nın devrik lideri Muammer el-Kaddafi'ye yönelik devrim sırasında ülkeye yaptığı askeri müdahaleye işaret ederek, "Libya'da iç çatışmaların uzamasının nedeni, NATO'nun hukuk dışı askeri müdahalesidir. Bu durum, ülkenin kaosa sürüklenmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Libya'nın bölgede istikrarsızlığın kaynağı ve terör için de uygun bir zemin haline dönüştüğünü söyleyen Lavrov, "Şu anki görevimiz, içinde bulunduğu anlaşmazlıkları çözmesi ve ulusal uzlaşı kriterlerine uygun olarak daimi mutabakata ulaşması için Libyalılara yardım elini uzatmaktır." dedi.

Lavrov, Rusya'nın tüm siyasi ve askeri gruplar ile sivil toplum temsilcilerinin katıldığı kapsamlı ulusal uzlaşı aracılığıyla Libya devletinin yeniden inşası için uygun yolları bulmak amacıyla belli bir vizyonu olduğunu kaydetti.

Ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin, adil seçimler ve anayasal reformlar yoluyla Libya'daki durumun normalleşmesini sağlayan yol haritası uyarınca sarf ettiği çabaları desteklediğini belirten Lavrov, bu ay içinde düzenlenmesi planlanan Ulusal Konferansın, bu amaçları gerçekleştirmeye vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.

- ABD'nin Golan Tepeleri kararı

ABD'nin Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan kararına da değinen Lavrov, ABD'nin politikalarının çelişkili olduğunu, uluslararası toplumun tüm çabalarını yok etmeye, Orta Doğu'daki durumun iyileştirilmesini sağlayan uluslararası hukuk temellerini yıkmaya çalıştığını belirtti.

Lavrov, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planı hakkında ise Amerikalıların bu planın içeriğini kendilerine iletmediğine dikkati çekerek, "Önerinin Araplar ile İsrailliler arasında Orta Doğu'daki meselelerin çözülmesi için kabul gören uluslararası hukuka dayanmayan bir barışa götürdüğü söyleniyor. Biz bunun çıkmaz yol olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus Bakan, Filistin davası için iki devletli çözüm uygulanmadan bölgede kapsamlı, adil ve kalıcı barışın sağlanmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya mısır Rusya

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