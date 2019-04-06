"Libya'daki iç çatışmalar, NATO'nun müdahalesi nedeniyle uzadı"

KAHİRE (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'daki iç çatışmaların, NATO'nun 2011'deki askeri müdahalesi nedeniyle uzadığını öne sürdü.

Mısır'ı ziyaret eden Lavrov, başkent Kahire'de devlete ait Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, NATO'nun 2011 yılında Libya'nın devrik lideri Muammer el-Kaddafi'ye yönelik devrim sırasında ülkeye yaptığı askeri müdahaleye işaret ederek, "Libya'da iç çatışmaların uzamasının nedeni, NATO'nun hukuk dışı askeri müdahalesidir. Bu durum, ülkenin kaosa sürüklenmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Libya'nın bölgede istikrarsızlığın kaynağı ve terör için de uygun bir zemin haline dönüştüğünü söyleyen Lavrov, "Şu anki görevimiz, içinde bulunduğu anlaşmazlıkları çözmesi ve ulusal uzlaşı kriterlerine uygun olarak daimi mutabakata ulaşması için Libyalılara yardım elini uzatmaktır." dedi.

Lavrov, Rusya'nın tüm siyasi ve askeri gruplar ile sivil toplum temsilcilerinin katıldığı kapsamlı ulusal uzlaşı aracılığıyla Libya devletinin yeniden inşası için uygun yolları bulmak amacıyla belli bir vizyonu olduğunu kaydetti.