HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Libya’daki İhtilaf Eşi Görülmemiş Seviyeye Çıktı”

“Libya’daki İhtilaf Eşi Görülmemiş Seviyeye Çıktı”

08.07.2020 20:31 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’daki ihtilafın “yabancı müdahalelerin eşi görülmemiş seviyelere yükselmesi nedeniyle” yeni bir aşamaya girdiği uyarısında bulundu

“Libya’daki İhtilaf Eşi Görülmemiş Seviyeye Çıktı”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’daki ihtilafın “yabancı müdahalelerin eşi görülmemiş seviyelere yükselmesi nedeniyle” yeni bir aşamaya girdiği uyarısında bulundu.

Petrol üreticisi ülkelerden biri olan Libya, eski lideri Muammer Kaddafi’nin 2011’de NATO destekli operasyonla devrilmesinin ardından kaosa sürüklendi. Ülke 2014 yılından bu yana bölünmüş durumda. Uluslararası camiada tanınan hükümet başkent Trablus’u ve ülkenin kuzeybatısını kontrol ederken, askeri lider Halife Hafter de doğuda hakimiyeti elinde bulunduruyor.

Hafter’e Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destek verirken, Türkiye Trablus’taki hükümeti destekliyor.

Libya konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne hitap eden Guterres, “İhtilaf, ileri düzeyde ekipmanların sevkiyatı ve çatışmalara katılan paralı askerlerin sayısı dahil, yabancı müdahalelerin eşi görülmemiş seviyelere yükselmesi nedeniyle yeni bir aşamaya girmiş durumda” dedi.

Hafter güçlerini destekleyen Rusya’ya bağlı Wagner Group adlı şirketin Libya’da 1200’e kadar paralı asker bulundurduğu tahmin ediliyor.

Savaşan taraflar halen Misrata ve Sirte kentleri arasındaki yeni cephe hatlarında güçlerini mobilize ediyor. Mısır, Türkiye’nin desteğiyle Sirte’yi almaya yönelik herhangi bir girişim karşısında doğrudan askeri müdahalede bulunacağı uyarısını yapmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres, “Kentin etrafındaki alarm verici askeri yığınaktan ve BM silah ambargosunun, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve Berlin’de üye ülkelerin verdiği taahhütlerin ihlalini oluşturacak şekilde yüksek seviyede doğrudan yabancı müdahelelerden çok endişeliyiz” ifadesini kullandı.

Bu yılın Nisan ve Mayıs ayları arasında BM misyonunun siviller arasında en az 102 ölüm ve 254 yaralanma vakasını belgelediğini, bu oranların 2020’nin ilk çeyreğine göre yüzde 172’lik artışa tekabül ettiğini belirten Guterres, tıbbi tesislere, ambulanslara ve sağlık personeline de en az 21 saldırı düzenlendiğini söyledi.

Guterres ayrıca, BM’nin, doğudaki güçlerin Ocak ayında uygulamaya başladığı ve OPEC üyesi Libya’nın 6 milyar doların üzerinde gelir kaybına uğramasına yol açan ablukanın sona erdirilmesi için arabuluculuk yapmaya çalıştığını belirtti. BM Genel Sekreteri, çatışmalar ve Corona salgınıyla daha da katlanan ekonomik sıkıntıları hafifletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Libya’daki doğrulanmış Corona virüsü vakalarının sayısı Haziran ayında yedi kat artarak 1000’in üzerine çıktı ancak Guterres bu ülkedeki salgının gerçek boyutunun muhtemelen bundan çok daha fazla olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Çok hızlı gidiyor diye polis durdurdu! Gördüğü manzara karşısında şoke olduÇok hızlı gidiyor diye polis durdurdu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu
2020 Temmuz ayı hacamat takvimi2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

En Çok Okunan Haberler

CHP'li isim paylaştı! A Haber'deki 'çamaşır makinesi' detayı

CHP'li isim paylaştı! A Haber'deki 'çamaşır makinesi' detayı

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'

Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

Flaş siyah maske yasağı! Hastaneye girişe izin verilmiyor

Flaş siyah maske yasağı! Hastaneye girişe izin verilmiyor

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 965'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 965'e yükseldi

ABD'de Starbucks şubesinde Müslüman bir kadının bardağına IŞİD yazıldı

Starbucks'ta bardağına IŞİD yazıldı

Çok hızlı gidiyor diye polis durdurdu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Çok hızlı gidiyor diye polis durdurdu! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Bilim insanlarından beyin hasarı uyarısı!

Bilim insanlarından beyin hasarı uyarısı!

DSÖ: O ülkelerde kızamık ve kızamıkçık bitti

'O ülkelerde kızamık ve kızamıkçık bitti'

BM: Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak

BM: Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.