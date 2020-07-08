“Libya’daki İhtilaf Eşi Görülmemiş Seviyeye Çıktı”

Hafter güçlerini destekleyen Rusya’ya bağlı Wagner Group adlı şirketin Libya’da 1200’e kadar paralı asker bulundurduğu tahmin ediliyor.

Libya konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne hitap eden Guterres, “İhtilaf, ileri düzeyde ekipmanların sevkiyatı ve çatışmalara katılan paralı askerlerin sayısı dahil, yabancı müdahalelerin eşi görülmemiş seviyelere yükselmesi nedeniyle yeni bir aşamaya girmiş durumda” dedi.

Petrol üreticisi ülkelerden biri olan Libya, eski lideri Muammer Kaddafi’nin 2011’de NATO destekli operasyonla devrilmesinin ardından kaosa sürüklendi. Ülke 2014 yılından bu yana bölünmüş durumda. Uluslararası camiada tanınan hükümet başkent Trablus’u ve ülkenin kuzeybatısını kontrol ederken, askeri lider Halife Hafter de doğuda hakimiyeti elinde bulunduruyor.

Savaşan taraflar halen Misrata ve Sirte kentleri arasındaki yeni cephe hatlarında güçlerini mobilize ediyor. Mısır, Türkiye’nin desteğiyle Sirte’yi almaya yönelik herhangi bir girişim karşısında doğrudan askeri müdahalede bulunacağı uyarısını yapmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres, “Kentin etrafındaki alarm verici askeri yığınaktan ve BM silah ambargosunun, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve Berlin’de üye ülkelerin verdiği taahhütlerin ihlalini oluşturacak şekilde yüksek seviyede doğrudan yabancı müdahelelerden çok endişeliyiz” ifadesini kullandı.

Bu yılın Nisan ve Mayıs ayları arasında BM misyonunun siviller arasında en az 102 ölüm ve 254 yaralanma vakasını belgelediğini, bu oranların 2020’nin ilk çeyreğine göre yüzde 172’lik artışa tekabül ettiğini belirten Guterres, tıbbi tesislere, ambulanslara ve sağlık personeline de en az 21 saldırı düzenlendiğini söyledi.

Guterres ayrıca, BM’nin, doğudaki güçlerin Ocak ayında uygulamaya başladığı ve OPEC üyesi Libya’nın 6 milyar doların üzerinde gelir kaybına uğramasına yol açan ablukanın sona erdirilmesi için arabuluculuk yapmaya çalıştığını belirtti. BM Genel Sekreteri, çatışmalar ve Corona salgınıyla daha da katlanan ekonomik sıkıntıları hafifletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Libya’daki doğrulanmış Corona virüsü vakalarının sayısı Haziran ayında yedi kat artarak 1000’in üzerine çıktı ancak Guterres bu ülkedeki salgının gerçek boyutunun muhtemelen bundan çok daha fazla olduğunu söyledi.

