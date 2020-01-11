Libya'daki meşru yönetim komutanı Ammar: “Rus paralı askerleri çekiliyor”

Ammar, Hafter’in kendilerine yönelik milis suçlamasını reddettiklerini ve meşru hükümete bağlı güçler olarak sahada yer aldıklarının altını çizerek, “Asıl ortada bir milis gücü varsa, bu Hafter’in bizzat kendisi. Asıl milisleri üzerinden savaşan kendisi. Hafter, liderlik ettiği gruba 'Libya Ulusal Ordusu' diye isim koyuyor ama saflarında, Cancavid, Rus (Wagner) paralı askerleri, Sudanlılar, Mısırlılar, BAE’liler ve diğerleri var. Hafter’in ateşkesini reddetmesi bizim azmimizi artırdı.” diye konuştu.

Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak gece yarısı 00.00’dan geçerli olmak üzere Libya’daki taraflara yönelik ateşkes çağrısını UMH’nin memnuniyetle karşılık verdiğini aktaran Ammar, Hafter’in ise “başkentteki milislerle mücadele ettiği” gerekçesiyle bu çağrıyı kabul etmediğini belirtti.

ENES CANLI - Libya’nın yasal temsilcisi meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Deste Güçleri Komutanı Nasır Ammar, Halife Hafter saflarındaki bazı Wagner güçlerinin (Rus paralı askerleri) cephelerden çekildiğini belirterek, “Türkiye’den gelen teknik uzmanların anti-radar, hava savunma, radar sistemleri ve lojistik desteğini de memnuniyetle karşıladıklarını” söyledi.

-“Hafter, bizi sokak savaşına sürüklemek istiyor”

Halife Hafter milislerinin Trablus'a saldırılarında özellikle Selahaddin’den Yermuk’a, Hallatat’tan-Ebu Selim’e doğru iki cephenin başkente en yakın ve en sıcak çatışma hatları olarak öne çıktığını aktaran Ammar, “Buralarda Rus paralı askerleri Wagner güçlerini, deneyimli oldukları sokak savaşları için kullanmaya çalışıyor. Bunları yerleşim yerlerine sokmak istiyor. Buralarda sokak savaşıyla ilerlemeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Ammar, Hafter’in sokak savaşına girme taktiğini engellemek için adımlar attıklarını belirterek, “Hafter, başkentte intihar ediyor. Bu paralı askerlerini de intihara sürüklüyor. Bu cephelerde yaklaşık 500 kadar Rusların olduğunu gözlüyoruz. Her cephede yaklaşık 250 kadar Wagner’in paralı asker var. Savaşı en yakın zamanda hızlı bir biçimde Hafter lehine sonuçlandırmak için getirilmiş yaklaşık bin kadar da (Sudan’ın Darfur bölgesinden) Cancavid milisleri var.” diye konuştu

Başkentin “surlarının çok yüksek olduğunu” ve düşmanlarının “bunları aşamayacaklarını” dile getiren Ammar, “Hafter’in Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa gibi ülkelerin Libya’daki vekilliğini yapmaya soyunduğunu” belirtti.