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Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 23:01 | Son Güncelleme

Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı yakınına roket düşmesi sonucu uçuşlar askıya alındı.

Mitiga Havalimanı Denetim ve Enformasyon Ofisi Müdürü Halid Ebu Garis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanı yakınına roket düşmesi sonucu uçuşların bir süreliğine askıya alındığını belirtti.

Olayda herhangi bir kayıp yaşanmadığını ifade eden Ebu Garis, Sivil Havacılık Kurumu'ndan uçuşların başlaması ya da tamamen durdurulması yönünde talimat gelene dek uçuş trafiğinin durdurulduğunu aktardı.

Ebu Garis, yurtdışından gelen iki uçuşun Misurata'ya kaydırıldığını kaydetti.

Libya'nın başkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

Söz konusu çatışmanın UMH Savunma Bakanlığına bağlı 7'nci Tugay ile İçişleri Bakanlığına bağlı Nevası Tugayı tarafından desteklenen Heysem et-Tacuri liderliğindeki Trablus Devrimcileri Tugayı arasında çıktığı ifade edilmişti. 7'nci Tugay yetkilileri, başkentin güneyinde konuşlu bulundukları noktalara Trablus Devrimcileri ile Nevası tugayları tarafından saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.

Geçen pazar gününden bu yana aralıklarla devam eden çatışmalarda şu ana kadar 38 kişinin öldüğü, 90'dan fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Mitiga havalimanı Trablus

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