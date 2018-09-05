Libya'daki Mitiga Havalimanı'ndan uçuşlar yeniden başlayacak

Öte yandan, ateşkes imzalandıktan saatler sonra sosyal medyada aktivistler tarafından yayınlanan bazı fotoğraflarla Vadi er-Rabi ve Salahaddin bölgelerinde çatışmaların çıktığı öne sürülmüştü.

Matuk, 24 ya da 48 saat içinde uçuşların yeniden başlayacağını ifade etti.

Başbakanlık konutunda basın toplantısı düzenleyen Matuk, (başkent Trablus'taki çatışmalar dolayısıyla geçen cuma gününden bu yana kapalı olan) havalimanının çatışmalardan dolayı zarar görmediğini, havalimanı çalışanlarının da görevlerine başlamaya hazır olduğunu belirtti.

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanı Milad Matuk, başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'ndan uçuşların, 24 ya da 48 saat içinde yeniden başlayacağını söyledi.

Ancak fotoğrafların doğruluğu henüz teyit edilemedi.

\

- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu belirtilen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, Trablus'taki konuşlanma noktaları başta olmak üzere nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtiyor.

UMH, 26 Ağustos'tan bu yana Trablus'ta yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 61 kişinin öldüğünü, 159'unun yaralandığını açıklarken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell yaptığı açıklamada, bir haftadan fazla süredir devam eden çatışmalarda ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 21 sivilin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını belirtmişti.

UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışmalar nedeniyle önceki gün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmiş, geçen cuma günü ise Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı. Libya Temsilciler Meclisi (TM) ise önceki gün yapılması planlanan anayasa referandumu yasa tasarısı oylamasını, başkent Trablus'taki çatışmalar nedeniyle ertelediğini duyurmuştu.

