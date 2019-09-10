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Libya'daki mültecilerin tahliyesi için mutabakat zaptı imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:59 | Son Güncelleme

Ruanda Hükümeti, BMMYK ve Afrika Birliği arasında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca ilk etapta, Afrika Boynuzu'ndan gelen 500 kişilik grup tahliye edilecek

CENEVRE (AA) - Ruanda Hükümeti, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Afrika Birliği, Libya'daki mültecilerin tahliyesi için geçiş mekanizması kurulmasını öngören mutabakat zaptına imza attı.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Ruanda, BMMYK ve Afrika Birliği arasındaki anlaşmanın bugün imzalandığını belirterek, "Bu hayata tutunacak bir dal." ifadesini kullandı.

Anlaşma uyarınca, Ruanda Hükümetinin şu anda Libya'daki gözaltı merkezlerinde tutulan mültecilere ve sığınmacılara koruma sağlayacağını aktaran Baloch, bu kişilerin gönüllülük prensibine bağlı olarak kendi güvenlikleri için Libya'dan Ruanda'ya transfer edileceklerini söyledi.

Baloch, ilk etapta Afrika Boynuzu'ndan gelen aralarında risk altındaki çocuk ve gençlerin de olduğu 500 kişilik grubun tahliye edileceği bilgisini paylaştı.

BMMYK'nin, 2017'den bu yana Libya'daki 4 bin 400 mülteci ve sığınmacıyı tahliye ettiğini anımsatan Baloch, halen Libya'da kötü koşullar altındaki gözaltı merkezlerinde, tahliye edilmeyi bekleyen 4 bin 700 kişinin bulunduğunu kaydetti.

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BMMYK Afrika Birliği mutabakat zaptı Ruanda Hükümeti

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