"Libya'daki müzakere sürecine kan bulaştı"

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da bugün yapılması beklenen Ulusal Diyalog Konferansı'nın son çatışmalar nedeniyle ertelenmesinden esef duyduğunu belirtti.

Selame, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bugün, adil, demokratik ve sivil bir devlet yolunda birlikte adım atılacak Gadamis'te buluşma günüydü. Ancak gemilerin istemediği rüzgarlar esti ve müzakere sürecine kan bulaştı." ifadelerini kullandı.

Tutumlarının değişmeyeceğini vurgulayan Selame, ne kadar inatlaşılırsa inatlaşılsın siyasi çözümden başka çıkar yolun olmadığını kaydetti.

Selame ayrıca çatışmalarda uluslararası kanunları ihlal eden tüm eylemleri takip ederek kayıt altına aldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyordu.

Ancak son çatışmalar nedeniyle Selame, "Ulusal Diyalog Konferansı"nı ertelemek zorunda kaldıklarını ve durum yatıştıktan sonra düzenlenmesi için yeni bir tarih belirlemeye çalışacağını açıklamıştı.