Libya'daki saldırıda ölen öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta, dün askeri okula düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden 30 öğrenci için cenaze töreni yapıldı.

Soğuk havaya rağmen Trablus'un sembolik Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce Libyalı, tekbir getirdi, milis lider Halife Hafter'e destek veren Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerin kesilmesi yönünde sloganlar attı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Devlet Yüksek Konseyinin Başkanı Halid el-Mişri, burada yaptığı konuşmada, "Yarın, Mısır ve BAE ile ilişkilerin kesilmesini ve bu iki ülkeye savaş ilan edilmesini talep edeceğiz." dedi.

Mişri'nin bu sözlerine meydandakiler tekbirlerle karşılık verdi.

- "BM bizimle alay ediyor"

Saldırının hedefi olan askeri okulun yöneticisi Said el-Malti de AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 350 kadar öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Malti, UMH'den, Mısır ve BAE ile ilişkilerin kesilmesini istediklerini ifade etti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) kendileriyle alay ettiğini söyleyen Malti, BM'nin dün yayınladığı açıklamada saldırının kınandığını ancak faillerin zikredilmediğini dile getirdi.