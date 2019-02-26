TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'de "mücbir sebep hali"nin kaldırılması konusunda anlaşmaya vardı.

UMH basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelen Serrac ve Sanallah, Şerare Petrol Sahası'nda yaklaşık 2,5 aydır uygulanan mücbir sebep halinin kaldırılması konusunda anlaştı.

Serrac ve Sanallah'ın vardığı anlaşmaya göre, ilgili taraflarla derhal koordineye geçilerek petrol sahasındaki tüm sivil grupların çıkarılması için çalışılacak.

Ulusal Petrol Kurumu, petrol sahasında çalışanların güvenliği de dahil gerekli tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olacak.

Görüşme sırasında açıklamada bulunan Serrac, petrolün, tüm Libyalıların mülkü olduğunu ve hiçbir siyasi ya da askeri çatışmaya alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Serrac, Şerare Petrol Sahası'nda üretim faaliyetini engellemeye çalışan gruplara karşı müsamahakar davranmayacaklarını ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için her türlü önlemi alacaklarını belirtti.