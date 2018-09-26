"Libya'daki silahlı grupların ihlalleri cezasız kalmamalı"

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Halife Hafter idaresindeki Libya Ulusal Ordusu'na bağlı silahlı grupların özellikle ülkenin güneyinde insan haklarını ihlal ettiğini ve bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.

BM Libya Özel Misyonu'nun (UNSMIL) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Selame, BM Uluslararası İnsan Hakları Konseyi'ne video konferans yoluyla hitap etti.

Selame, Libya'da kalıcı ve dengeli adımlarla güvenlik kurumlarının kurulması için çalıştıklarını ve Libya makamlarını da başkent Trablus'taki güvenlik düzenlemelerini revize etmeleri konusunda teşvik ettiklerini dile getirdi.

Trablus'taki çatışmaların 120 can kaybı, 400 yaralı ve 5 bin kişinin yerinden edilmesine yol açtığını aktaran Selame, "UMH ve Libya Ulusal Ordusu yanlısı silahlı gruplar, özellikle Güney Libya'da yabancı savaşçılar kullanıyor ve uluslararası insan haklarını ihlal ediyor." dedi.

Bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini kaydeden Selame, "Silahlı grupların dokunulmazlığına karşı çıkılmalı. Tüm vahim ihlaller cezalandırılmalı, yaptırımlar uygulanmalı ve failler ulusal mahkemelere ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevk edilmeli." diye konuştu.