MADRİD (AA) - Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'daki tüm engellemelere rağmen Lampedusa Adasına bırakarak gündeme gelen Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete, "Libya'daki suçları AB finanse ediyor." dedi.

Rackete, İspanya'nın El Pais gazetesine verdiği demeçte, düzensiz göçmen sorununa ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) kurumlarının ve üye ülkelerin politikalarını eleştirdi.

AB'nin düzensiz göçmen sorununu çözecek bir tutum sergilemediğini vurgulayan Rackete, "AB, insan ticareti ve işkenceye izin veren bir rejimi ve Libya Sahil Muhafaza ekiplerini finanse ediyor. AB, bu tip organizasyonlarla iş birliği yapmamalı. Suç işlendiğini bilerek finanse ediyorlar. Hükümetimden, Almanya gibi bir ülkeden ve bu suçlara destek veren AB'den utanç duyuyorum. Neden bunu yaptıklarını hiçbir zaman anlamayacağım." dedi.

Avrupa'da düzensiz göçmen sorununa şimdiye kadar sessiz kalanların artık seslerini yükseltmesi ve taraf olması gerektiğini savunan Rackete, "Çok ciddi bir kutuplaşma var. Bunu sadece İtalya'da değil Almanya ve İngiltere'de de görüyoruz. Toplumun merkezi kısmının bu kutuplaşmayı frenlemesinin ve uluslararası hukuka taraf olmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.