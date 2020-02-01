HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının Hafter'in saflarında savaştırılmasını protesto etti

Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının Hafter'in saflarında savaştırılmasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 00:17 | Son Güncelleme

Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının Hafter'in saflarında savaştırılmasını protesto etti

MİSRATA (AA) - Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmaya gönderilmesini protesto etti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun resmi sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamaya göre, Misrata'nın merkezindeki Hürriyet Meydanı'nda her hafta cuma günleri düzenlenen Hafter protestolarına kentteki Sudanlılar da katıldı.

"Çocuklarımızı, Black Shield Şirketi'nden kurtarın", "Sudan ve Sudanlıların onuru kırmızı çizgimizdir", "Çocuklarımız satılık değildir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, çocuklarının paralı asker olarak kullanılması karşıtı sloganlar attı. Sudanlı göstericiler ayrıca yurttaşlarını Libya'daki çatışmaya sürükleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tepki gösterdi.

- Trablus'ta Hafter saldırılarına karşı protestolar devam ediyor

Öte yandan, Trablus'un merkezindeki sembolik Şehitler Meydanı'nda da her cuma olduğu gibi Hafter milislerinin başkenti ele geçirmek için on aydır sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

UMH güçlerinin, Hafter milislerinden ele geçirdiği iki zırhlı personel taşıyıcının da meydana getirilmesi Libyalılar tarafından coşkuyla karşılandı. Her yaştan Libyalı bayraklar taşıyarak meydanda milli marşlar söyledi. Hafter milisleri ve uluslararası destekçilerinin, 4 Nisan'da Libya'nın başkentini ele geçirmek için başlattığı saldırılar 10 aydır devam ediyor.

- Libya'ya gönderilen Sudanlılar

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde 28 Ocak'ta, BAE Black Shield Güvenlik Şirketi'nin gençleri güvenlik görevlisi olmak üzere sözleşme yapmalarına rağmen Libya ve Yemen'de savaşmak için askeri kamplara gönderilmesi protesto edilmişti. Black Shield Şirketi de yaptığı yazılı açıklamayla iddiaları reddetmişti.

İngiliz The Guardian gazetesi, 25 Aralık'taki haberinde yüzlerce Sudanlı paralı askerin Libya'da darbeci lider Halife Hafter'in uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı yürüttüğü savaşa katıldığını iddia etmişti.

Bazı aktivistler, sosyal medya hesaplarında son zamanlarda 275 Sudanlının ülkelerine dönmek üzere uçakla Libya'da Hafter'in kontrolündeki Ras Lanuf kentinden ayrıldığına ilişkin fotoğraflar yayımlamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya protesto Sudan

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Dışişleri’nden Moğolistan’a seyahat edecek Türk vatandaşlarına ’koronavirüs’ uyarısı

Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'

Bursa’da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü

Yolcu minibüsü yan yattı! 23 kişi ölümden döndü

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Ordu'da doğal gaz ana boru hattının patlama anı kamerada

Ordu'daki doğa gaz patlaması kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.