Libya'daki Sudanlılar, çocuklarının Hafter'in saflarında savaştırılmasını protesto etti

Öte yandan, Trablus'un merkezindeki sembolik Şehitler Meydanı'nda da her cuma olduğu gibi Hafter milislerinin başkenti ele geçirmek için on aydır sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

"Çocuklarımızı, Black Shield Şirketi'nden kurtarın", "Sudan ve Sudanlıların onuru kırmızı çizgimizdir", "Çocuklarımız satılık değildir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, çocuklarının paralı asker olarak kullanılması karşıtı sloganlar attı. Sudanlı göstericiler ayrıca yurttaşlarını Libya'daki çatışmaya sürükleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tepki gösterdi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun resmi sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamaya göre, Misrata'nın merkezindeki Hürriyet Meydanı'nda her hafta cuma günleri düzenlenen Hafter protestolarına kentteki Sudanlılar da katıldı.

UMH güçlerinin, Hafter milislerinden ele geçirdiği iki zırhlı personel taşıyıcının da meydana getirilmesi Libyalılar tarafından coşkuyla karşılandı. Her yaştan Libyalı bayraklar taşıyarak meydanda milli marşlar söyledi. Hafter milisleri ve uluslararası destekçilerinin, 4 Nisan'da Libya'nın başkentini ele geçirmek için başlattığı saldırılar 10 aydır devam ediyor.

- Libya'ya gönderilen Sudanlılar

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde 28 Ocak'ta, BAE Black Shield Güvenlik Şirketi'nin gençleri güvenlik görevlisi olmak üzere sözleşme yapmalarına rağmen Libya ve Yemen'de savaşmak için askeri kamplara gönderilmesi protesto edilmişti. Black Shield Şirketi de yaptığı yazılı açıklamayla iddiaları reddetmişti.

İngiliz The Guardian gazetesi, 25 Aralık'taki haberinde yüzlerce Sudanlı paralı askerin Libya'da darbeci lider Halife Hafter'in uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı yürüttüğü savaşa katıldığını iddia etmişti.

Bazı aktivistler, sosyal medya hesaplarında son zamanlarda 275 Sudanlının ülkelerine dönmek üzere uçakla Libya'da Hafter'in kontrolündeki Ras Lanuf kentinden ayrıldığına ilişkin fotoğraflar yayımlamıştı.

