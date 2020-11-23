Libya'daki sürece müdahale edenlere yaptırım tehdidi

Libya'da başlatılan barış sürecine destek veren Avrupa Birliği ülkeleri Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ülkedeki çatışmalara taraf olan grupları ve onlara destek veren ülkeleri ortak bir açıklama ile uyardı. Başlatılan barış sürecine müdahale edilmemesi istenen ortak açıklamada, "Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu ve Berlin sürecinin diğer unsurlarını etkilemeye çalışan herkese karşı önlem almaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu önlemlerin kamusal mali kaynakları suistimal eden ya da insan hakları ihlallerine yol açanları da kapsadığına dikkat çekilerek "tüm Libyalı ve uluslararası aktörlerden, Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarına zarar verecek paralel ve koordinasyonsuz girişimlerden vazgeçmeleri" istendi.

Ortak açıklama yapan dört ülke, ateşkes müzakerelerinin ardından 2021 yılı sonunda seçim yapılması konusunda anlaşma sağlamasını da memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, bunun Libya'nın egemerliği ve kurumlarının demokratik meşruiyetini tesis etmek açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.