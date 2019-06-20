Libya'daki taraflardan Uluslararası Trablus Havalimanı'nın kontrolüne dair çelişkili açıklamalar

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ile Halife Hafter komutasındaki birlikler arasında Uluslararası Trablus Havalimanı'nın çevresinde birkaç gündür yoğun çatışmalar yaşanıyor.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanı çevresinde çatışmaların devam ettiğini ve güçlerinin önemli ölçüde ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

Hafter güçlerinden Albay Fevzi el-Mansuri ise UMH güçlerinin havalimanının geri alınması için başlattıkları operasyonu püskürttüklerini ifade etti. UMH güçleri, Hafter birliklerinin konuşlandığı havalimanına geçen cuma da operasyon düzenlediği ancak başarısız olması üzerine bugün tekrar harekete geçmişti.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar iki aydan uzun süredir devam ediyor.

