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"Libya'daki tehlikeli durumdan büyük endişe duyuyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 20:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Libya’da Trablus’a yönelik askeri harekat sonucu ortaya çıkan tehlikeli tırmanmadan büyük endişe duyulmaktadır" - "Bu tür teşebbüsler sivil halka zarar vermekten ve ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemekten başka bir sonuca hizmet etmeyecek, BM kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi süreci sekteye uğratacaktır" - "Gerginliğin süratle azaltılması ve sükunetin sağlanması için sağduyunun ve aklıselimin hakim kılınması şarttır"

Dışişleri Bakanlığından, Libya'da Trablus'a yönelik askeri harekat sonucu ortaya çıkan durumdan endişe duyulduğu belirtilerek, taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya’da Trablus’a yönelik askeri harekat sonucunda ortaya çıkan tehlikeli tırmanmadan büyük endişe duyulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Bu tür teşebbüsler sivil halka zarar vermekten ve ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemekten başka bir sonuca hizmet etmeyecek, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi süreci sekteye uğratacaktır." değerlendirmesi yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerginliğin süratle azaltılması ve sükunetin sağlanması için sağduyunun ve aklıselimin hakim kılınması şarttır. BM Genel Sekreteri'nin ve BM Libya Özel Temsilcisi'nin ülkede gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına tam destek veren Türkiye, tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesine önem atfetmektedir."

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyonlar düzenlemekle görevlendirmişti.

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açıklama Dışişleri Bakanlığı Endişe Libya

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