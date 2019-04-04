"Libya'daki ulusal mutabakata halel getirecek girişimlerden imtina edilmeli"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya'nın batı bölgelerinde yaşanan askeri hareketliliğe ilişkin, "Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna halel getirecek girişimlerden imtina edilmesi önem taşımaktadır." dedi.

Sözcü Aksoy, Libya'nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Bölgede son günlerde yaşanan askeri hareketliliğin yakından takip edildiğini kaydeden Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'daki mevcut bölünmüşlüğün ancak Libyalı aktörler arasında gerçekleştirilecek diyalog neticesinde giderilebileceğini düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında 14-16 Nisan 2019'da Libya'nın Ghadames şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Konferansı destekliyoruz. Bu konferans ülkede süregelen anlaşmazlıkların aşılması için bir fırsat teşkil etmektedir. Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna halel getirecek girişimlerden imtina edilmesi önem taşımaktadır."

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" dün ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.