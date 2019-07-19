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Libya’daki uluslararası havalimanına hava saldırısı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 00:11 | Son Güncelleme

Libya’nın başkenti Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısı düzenlendi.

Libya’nın başkenti Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı’na füze saldırısı düzenlendi. Saldırı nedeniyle tüm uçuşların askıya alındığı açıklandı.
Libya’nın başkenti Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havalimanı’na bir hava saldırısı düzenlendi. Mitiga Havalimanı yetkilileri, havalimanına yapılan füze saldırısı nedeniyle tüm uçuşların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını söyledi. General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümetinin elindeki başkent Trablus’u ele geçirmek için Nisan’dan bu yana askeri operasyonlar düzenliyor.

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