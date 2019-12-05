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Libya'daki UMH Başkanlık Konseyi, Türkiye'yle imzalanan mutabakatları onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 23:12 | Son Güncelleme

Libya'daki UMH Başkanlık Konseyi, Türkiye'yle imzalanan mutabakatları onayladı

TRABLUS (AA) - Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı" onayladı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından imzalanan metinde "Başkanlık Konseyinin, 27 Kasım'da imzalanan iki mutabakat muhtırasının onaylanması yönünde karar aldığı ve kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olmasının şart koşulduğu ifade edildi.

Metinde ayrıca ilgili makamlardan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması talep edildi.

UMH ile Türkiye arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Türkiye UMH

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