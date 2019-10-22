Libya'daki UMH, BM'yi "siviller için harekete geçmeye" çağırdı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan (UNSMIL), sivilleri korumak için ciddi ve etkin bir şekilde harekete geçmesini talep etti.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin bugün başkent Trablus'a düzenlediği saldırı kınandı.

Açıklamada, caydırıcı önlemler alınmadan geçen her günün daha fazla sivilin ölümüne neden olacağı vurgulandı.

Uluslararası toplumun caydırıcı ve kararlı tutum sergilememesinin Hafter'e bağlı güçleri bu tür suçları işleme konusunda cesaretlendirdiği belirtilen açıklamada, olaydan UNSMIL'in sorumlu olduğu kaydedildi.

UMH'nin ilgili birimlerinin işlenen bu suçları belgelemekte olduğu ve suçluları adalete teslim etmek için uluslararası insan hakları örgütleriyle koordineli bir şekilde çalışacağı aktarılan açıklamada, UNSMIL'den, sivilleri korumak için ciddi ve etkin bir şekilde harekete geçmesi talep edildi.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin bugün başkent Trablus'a düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmişti.