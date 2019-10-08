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Libya'daki UMH güçleri Aziziye'de kontrolü sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 00:12 | Son Güncelleme

Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı savaşan UMH birlikleri Trablus'un güneyindeki Aziziye'yi ele geçirdi - Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve El-Halle'de çatışmalar yeniden başladı

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki Aziziye bölgesini tamamen kontrol altına aldı.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonu basın merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki El-Aziziye ile Es-Sebia arasındaki bölgenin tamamen kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, hükümete karşı savaşan Halife Hafter yanlısı güçlerin ise bölgeden kaçtığı, biri Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 4 askeri araç ile mühimmata el konulduğu, 9 kişinin de esir alındığı kaydedildi.

Öte yandan yine başkentin güneyindeki Ayn Zara ve El-Halle'de çatışmalar yeniden başladı. Bölgeden silah ve patlama sesleri yükseliyor.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aziziye Libya Trablus

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