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Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 21:20 | Son Güncelleme

Libya'daki UMH güçleri Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirdi

TRABLUS (AA) - Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Halife Hafter güçleriyle girdiği çatışmanın ardından Yermuk Askeri Kampı'nda kontrolü yeniden sağladı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada başkent Trablus'un güneyinde yer alan ve çatışmaların yaşandığı Yermuk Kampı'nı yeniden ele geçirmek üzere başlatılan operasyonun başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Mecei, UMH birliklerinin Yermuk Askeri Kampı ve El-Hilatat Caddesi üzerinde kontrolü yeniden sağladığını belirterek, operasyon kapsamında Hafter güçlerine ait 6 zırhlı aracın da kullanılmaz hale getirildiğini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya UMH Yermuk Kampı

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