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Libya'daki UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 01:16 | Son Güncelleme

Libya'daki UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güney bölgelerindeki mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun UMH Sözcüsü Muhammed Kununu'ya dayandırdığı açıklamada, UMH güçlerinin, Es-Sebia ve Suk el-Hamis İmsihal bölgelerine 4 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri menşeli zırhlı tankların da olduğu askeri araçların hedef alındığı kaydedildi.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
General Hafter Libya UMH

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