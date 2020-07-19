Libya’daki yabancı güçlere yaptırım uyarısı

Avrupa Birliği (AB) zirvesi için Brüksel'de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere üçlü toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiride, Libya'daki iç savaşa müdahalede bulunan dış güçlere hitaben, "(Libya'ya uygulanan) silah ambargosunun deniz, kara ve hava yolu ile delinmeye devam edilmesi halinde, yaptırım uygulama seçeneğini açık tutuyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan silah ambargosu kararı hatırlatılarak, "Libya'da artan askeri gerilim ve çatışma riskinin artmasından ciddi endişe duyulduğu" da ifade edildi. Söz konusu bildiride herhangi bir ülkenin adı geçmiyor ancak uluslararası toplumda silah ambargosunun özellikle Türkiye ve Rusya tarafından sürekli ihlal ettiği üzerinde duruluyor.

Petrol ihracatı başlamalı

BM'nin bir an önce yeni bir Libya özel temsilcisi atamasını isteyen Merkel, Macron ve Conte, Libya petrolünün de yeniden çıkarılıp ihraç edilmeye başlanmasını ve buradan elde edilecek gelirin "adil ve şeffaf bir biçimde" tüm Libya halkının yararına harcanmasını talep etti.