HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Libya’daki yabancı güçlere yaptırım uyarısı

Libya’daki yabancı güçlere yaptırım uyarısı

19.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

Almanya, Fransa ve ve İtalya’nın liderleri, yayınladıkları ortak bir bildiri ile Libya’daki savaşa müdahale eden ve bu ülkeye silah sevkiyatı yapan ülkelere karşı yaptırım kararı alınabileceğini duyurdu.

Libya’daki yabancı güçlere yaptırım uyarısı

Avrupa Birliği (AB) zirvesi için Brüksel'de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere üçlü toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiride, Libya'daki iç savaşa müdahalede bulunan dış güçlere hitaben, "(Libya'ya uygulanan) silah ambargosunun deniz, kara ve hava yolu ile delinmeye devam edilmesi halinde, yaptırım uygulama seçeneğini açık tutuyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan silah ambargosu kararı hatırlatılarak, "Libya'da artan askeri gerilim ve çatışma riskinin artmasından ciddi endişe duyulduğu" da ifade edildi. Söz konusu bildiride herhangi bir ülkenin adı geçmiyor ancak uluslararası toplumda silah ambargosunun özellikle Türkiye ve Rusya tarafından sürekli ihlal ettiği üzerinde duruluyor.

Petrol ihracatı başlamalı

BM'nin bir an önce yeni bir Libya özel temsilcisi atamasını isteyen Merkel, Macron ve Conte, Libya petrolünün de yeniden çıkarılıp ihraç edilmeye başlanmasını ve buradan elde edilecek gelirin "adil ve şeffaf bir biçimde" tüm Libya halkının yararına harcanmasını talep etti.

Libya'nın eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi ve öldürülmesinin ardından bugüne dek istikrara kavuşamayan Kuzey Afrika ülkesinde halihazırda bir iç savaş yaşanıyor. Türkiye bu savaşta, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH); Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise ülkenin doğusuna hakim olan General Halife Hafter güçlerini destekliyor.

Reuters,AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybettiABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti
Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...

En Çok Okunan Haberler

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Diğer Haberler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İngiltere’de koronavirüs aşısında yeni gelişme

İlk deneme başarılı, ikinci aşamaya geçildi

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

Crew Dragon ekibinin dünyaya dönüş tarihi belli oldu

Tarih belli oldu! Geri sayım başladı

Rusya’da Azeri iş insanı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

Azeri iş insanı Ermeni diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

ABD’de 110 yıl sonra bir ilk! Siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu

ABD’de 110 yıl sonra bir ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.