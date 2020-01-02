Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne "dış müdahale" tepkisi

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın "Libya'ya dış müdahale" ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt'ın, "Arap olmayan yabancı ülkelerin Libya'ya müdahalesinin kabul edilemez" olduğu yönündeki ifadelerinin yanlış bir değerlendirme olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Libya'da yönetim sistemini değiştirmek için bir müdahale varsa, Arap ülkelerinin, yönetimi ele geçirmeye ve yönetim sistemini değiştirmeye çalışan yasa dışı militanlara yardım etmek için başkent Trablus'a hava saldırısı düzenlemesinden daha büyük bir müdahale var mıdır?" ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Genel Sekreter Ebu Gayt'ın görevlerinin başında Arap ülkeleri arasında çıkan herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için çalışmak yer aldığı ancak şu ana kadar Trablus'a yönelik saldırıları durdurmak için hiçbir girişimde bulunmadığı vurgulandı.

Arap Birliği Genel Sekreterliğinden bir kaynağa göre, Ebu Gayt dün, "Arap olmayan ülkelerin Arap topraklarına yönelik askeri müdahaleleri, tüm Arap devletleri tarafından reddedilmektedir." demişti.