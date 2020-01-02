HABER
  4. Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne "dış müdahale" tepkisi

Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne "dış müdahale" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:41 | Son Güncelleme

Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne "dış müdahale" tepkisi

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın "Libya'ya dış müdahale" ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt'ın, "Arap olmayan yabancı ülkelerin Libya'ya müdahalesinin kabul edilemez" olduğu yönündeki ifadelerinin yanlış bir değerlendirme olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Libya'da yönetim sistemini değiştirmek için bir müdahale varsa, Arap ülkelerinin, yönetimi ele geçirmeye ve yönetim sistemini değiştirmeye çalışan yasa dışı militanlara yardım etmek için başkent Trablus'a hava saldırısı düzenlemesinden daha büyük bir müdahale var mıdır?" ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Genel Sekreter Ebu Gayt'ın görevlerinin başında Arap ülkeleri arasında çıkan herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için çalışmak yer aldığı ancak şu ana kadar Trablus'a yönelik saldırıları durdurmak için hiçbir girişimde bulunmadığı vurgulandı.

Arap Birliği Genel Sekreterliğinden bir kaynağa göre, Ebu Gayt dün, "Arap olmayan ülkelerin Arap topraklarına yönelik askeri müdahaleleri, tüm Arap devletleri tarafından reddedilmektedir." demişti.

- Arap Birliği Libya için toplanmıştı

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık 2019'da daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015’te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.

Toplantıda konuşan Libya Daimi Temsilcisi Salih eş-Şemahi, Birliği Libya konusunda çifte standart uygulamakla suçlayarak sert bir şekilde eleştirmişti.

Olağanüstü toplantı çağrısının yapıldığı aynı gün çağrıya hemen cevap verilmiş olmasının kendisini şaşkınlığa uğrattığını ifade eden Şemahi, Trablus’a saldırı düzenlendiğinde Libya devletinin yaptığı çağrının dikkate alınmadığını ve Libya’nın çağrısı konusunda Genel Sekreterin herhangi bir girişimde dahi bulunmadığını söylemişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önündeki kapıyı fark etmeyince... Önündeki kapıyı fark etmeyince...
Lüleburgaz'da belediye meclisinin yeni yıldaki ilk toplantısını çocuklar başlattıLüleburgaz'da belediye meclisinin yeni yıldaki ilk toplantısını çocuklar başlattı
Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendiKaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Kadına şiddet bitmiyor! 'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.