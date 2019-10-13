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Libya'dan Arap Birliği'ne "ipotekli karar" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 19:19 | Son Güncelleme

Libya Devlet Yüksek Konseyi: - "Arap Birliği'nin karar ve bildirilerinin bazı Arap ülkelerinin (Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri) ulusal hesap ve ajandalarına ipotekli olduğu bizce aşikardır" - "Arap ulusal güvenliği konusunda endişe duyduğunu iddia eden ülkelere, kendi uçaklarının her gün Libya'daki meşru hükümete ait binaları ve sivilleri hedef aldığını hatırlatırız"

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyince, Arap Birliği'nin aldığı karar ve açıkladığı bildirilerin, bazı Arap ülkelerinin ajanda ve hesaplarına ipotekli olduğu belirtildi.

Konseyin açıklamasında, Arap Birliği'nin, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere dün gerçekleştirdiği dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısının sonuç bildirisinde yer alan ifadeler eleştirildi.

Arap Birliği'nin, üye ülkelerin egemenliğini müdafaa konusunda gösterdiği çifte standardın şaşkınlıkla karşılandığı belirtilen açıklamada, "Arap Birliği'nin karar ve bildirilerinin bazı Arap ülkelerinin (Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri) ulusal hesap ve ajandalarına ipotekli olduğu bizce aşikardır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ülkeleri (Mısır ve BAE) Libya'nın istikrarını sarsma, toprak bütünlüğünü ve toplumsal dokusunu bozmakla suçlayan Konsey, tüm bu çalışmaların Arap Birliği'nin kuruluş bildirgesindeki maddelerle çeliştiğini bildirdi.

Açıklamada, "Arap ulusal güvenliği konusunda endişe duyduğunu iddia eden ülkelere, kendi uçaklarının her gün Libya'daki meşru hükümete ait binaları ve sivilleri hedef aldığını hatırlatırız." değerlendirmesinde bulunuldu ve Arap Birliği'nin de Libya'da meşru yönetimi destekleyecek kararlar alması için toplanmasına engel olanların yine bu ülkeler olduğu vurgulandı.

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Dışişleri Bakanlığı da dün, Arap Birliği'nin sonuç bildirisinde, "Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesinin" talep edilmesi üzerine yazılı açıklama yaparak, bu talebi reddetmişti.

Türkiye'nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Mısır yönetimi, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Katar, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

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Arap Birliği Libya

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